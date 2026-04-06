Трамп впервые признался, что отправлял оружие иранцам: куда оно исчезло

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп впервые рассказал о попытках помочь иранским протестующим, прислав им «много оружия». По его словам, часть вооружения не дошла до адресатов, а посредники оставили его себе.

Об этом сообщает Clash Report.

«Мы послали оружие, много оружия. Оно должно было пойти людям, чтобы они могли дать отпор этим бандитам. Знаете, что произошло? Те люди, которым ее отправили, оставили себе, потому что сказали: "Какое хорошее оружие. Пожалуй, оставим себе"», — заявил Трамп.

Он также выразил уверенность, что иранский народ смог бы быстро изменить ситуацию, если бы имел доступ к вооружению: «Если бы у них было оружие, Иран сдался бы за две секунды».

Массовые протесты в Иране вспыхнули в конце декабря 2025 года, однако власти быстро их подавили. Трамп публично поддержал протестующих и призвал их бороться против действующего режима.

Также международные посредники предложили 45-дневное прекращение огня между США и Ираном, однако президент Дональд Трамп пока не дал согласия на этот план.

Ранее мы писали, что США за время проведения военной операции против Ирана уже потеряли не менее семи самолетов.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану силовыми действиями в случае отсутствия соглашения. Он заявил, что рассматривает жесткие сценарии действий относительно Ирана, если Тегеран в ближайшее время не пойдет на заключение соглашения.