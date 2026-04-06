Россияне дистанционно минуют территорию "пряниками": что известно о новой угрозе для украинцев

"Пряник"

Реклама

В последнее время все чаще фиксируются случаи дистанционного минирования территорий самодельными взрывными устройствами. Речь идет о так называемых пряниках.

Об этом сообщает ГСЧС .

Украинцев предупреждают об опасности

Спасатели отмечают, что эти боеприпасы особенно опасны, ведь они почти незаметны и легко маскируются под камни, сливаются с грунтом, травой или даже асфальтом.

Реклама

"Враг разбрасывает их дистанционно и в большом количестве, что значительно повышает риск для мирного населения", - отмечают в ГСЧС.

Как поступить, если вы обнаружили подозрительный предмет:

Не прикасайтесь к нему;

Немедленно отойдите на безопасное расстояние;

Сообщите о находке по номерам 101 или 112.

Украинцам напоминают, что ни в коем случае нельзя пытаться обезвредить взрывоопасный предмет самостоятельно. Самая ценная ваша жизнь.

Напомним, российские войска ежедневно используют ударные беспилотники типа Shahed, оснащенные контейнерами для сброса мин. С каждого такого БgЛА может быть сброшено до 8 мин, размещенных под крыльями аппарата. Показали видео, на котором виден сброс мин на расстоянии примерно 50 км от границы. Эксперт по радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш Бескрестнов призвал сообщать детей и взрослых об опасности.