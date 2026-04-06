Росіяни дистанційно мінують територію "пряниками": що відомо про нову загрозу для українців

"Пряник"

Реклама

Останнім часом дедалі частіше фіксуються випадки дистанційного мінування територій саморобними вибуховими пристроями. Йдеться про так звані «пряники».

Про це повідомляє ДСНС.

Українців попереджають про небезпеку

Рятувальники наголошують: ці боєприпаси особливо небезпечні, адже вони майже непомітні та легко маскуються під каміння, зливаються з ґрунтом, травою або навіть асфальтом.

Реклама

«Ворог розкидає їх дистанційно та у великій кількості, що значно підвищує ризик для мирного населення», — зазначають у ДСНС.

Як діяти, якщо ви виявили підозрілий предмет:

Не торкайтеся його;

Негайно відійдіть на безпечну відстань;

Повідомте про знахідку за номерами 101 або 112.

Українцям нагадують, що у жодному разі не можна намагатися знешкодити вибухонебезпечний предмет самостійно. Найціннішим є ваше життя.

Нагадаємо, російські війська щодня використовують ударні безпілотники типу Shahed, оснащені контейнерами для скидання мін. З кожного такого БпЛА може бути скинуто до 8 мін, які розміщені під крилами апарату. Показали відео, на якому видно скидання мін на відстані приблизно 50 км від кордону. Експерт із радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов закликав повідомляти дітям та дорослим про небезпеку.