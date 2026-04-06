Одесса пережила атаку

Реклама

Дополнено новыми материалами

Сегодня ночью россияне снова массированно атаковали Одессу. По последним данным, трое погибших.

О последствиях сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

«В результате ночной вражеской атаки, к сожалению, известно о трех погибших, среди них — ребенок. Также 10 человек пострадали. 2 человека в тяжелом состоянии госпитализированы: один пациент находится в нейрохирургии, другой — в отделении интенсивной терапии ожогового профиля. 8 человек находятся в состоянии средней тяжести. Среди них 2-летний ребенок и двое подростков 17 и 18 лет. Всем предоставляется необходимая медицинская помощь», — отметил он.

Реклама

Ситуация в районах

В Приморском районе поврежден жилой многоэтажный комплекс и 7 частных домов. Коммунальные службы расчищают территории и закрывают оконные проемы. Районная администрация проводит консультации для жителей.

В Киевском районе идет ликвидация последствий и обследование поврежденных объектов. Пострадало одно многоэтажное здание, 5 частных домов, частное дошкольное учреждение, магазин и 27 автомобилей.

На местах работают оперативные штабы. Задействованы все коммунальные службы и спецтехника.

Ранее сообщалось, что в Одессе дрон попал в многоэтажку, под завалами могут находиться люди.