Жестокий удар по Одессе: трое погибших, среди них — ребенок
Враг устроил ночную атаку — выпустил ударные дроны.
Сегодня ночью россияне снова массированно атаковали Одессу. По последним данным, трое погибших.
О последствиях сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
«В результате ночной вражеской атаки, к сожалению, известно о трех погибших, среди них — ребенок. Также 10 человек пострадали. 2 человека в тяжелом состоянии госпитализированы: один пациент находится в нейрохирургии, другой — в отделении интенсивной терапии ожогового профиля. 8 человек находятся в состоянии средней тяжести. Среди них 2-летний ребенок и двое подростков 17 и 18 лет. Всем предоставляется необходимая медицинская помощь», — отметил он.
Ситуация в районах
В Приморском районе поврежден жилой многоэтажный комплекс и 7 частных домов. Коммунальные службы расчищают территории и закрывают оконные проемы. Районная администрация проводит консультации для жителей.
В Киевском районе идет ликвидация последствий и обследование поврежденных объектов. Пострадало одно многоэтажное здание, 5 частных домов, частное дошкольное учреждение, магазин и 27 автомобилей.
На местах работают оперативные штабы. Задействованы все коммунальные службы и спецтехника.
Ранее сообщалось, что в Одессе дрон попал в многоэтажку, под завалами могут находиться люди.