Удар по Одессе: дрон попал в многоэтажку, есть значительные разрушения и пострадавшие (видео)

Под завалами многоэтажки могут находиться люди.

Игорь Бережанский
© Facebook / Сергей Лысак

В результате атаки вражеских ударных беспилотников в Одессе было зафиксировано попадание в многоэтажку.

Об этом говорится в сообщении главы Одесской ОВА Сергея Лысака.

«В одном из районов зафиксировано попадание в многоэтажку. Серьезные разрушения с пятого по третий этажи», — говорится в сообщении.

Он заявил, что под завалами могут находиться люди.

«На месте идет спасательная операция, задействованы все экстренные и коммунальные службы. Также в этом же районе зафиксировано попадание в ряд частных домов», — сообщил Лысак.

По информации властей, известно о 5 пострадавших, которые были доставлены в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 6 апреля массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками.

Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 5 апреля атаковали Одессу, в результате чего загорелись автомобили и балкон жилого дома.

