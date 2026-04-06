Удар по Одессе: дрон попал в многоэтажку, есть значительные разрушения и пострадавшие (видео)
Под завалами многоэтажки могут находиться люди.
В результате атаки вражеских ударных беспилотников в Одессе было зафиксировано попадание в многоэтажку.
Об этом говорится в сообщении главы Одесской ОВА Сергея Лысака.
«В одном из районов зафиксировано попадание в многоэтажку. Серьезные разрушения с пятого по третий этажи», — говорится в сообщении.
Он заявил, что под завалами могут находиться люди.
«На месте идет спасательная операция, задействованы все экстренные и коммунальные службы. Также в этом же районе зафиксировано попадание в ряд частных домов», — сообщил Лысак.
По информации властей, известно о 5 пострадавших, которые были доставлены в медицинское учреждение.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 6 апреля массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками.
Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 5 апреля атаковали Одессу, в результате чего загорелись автомобили и балкон жилого дома.