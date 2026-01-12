ТСН в социальных сетях

Украина
590
1 мин

Россияне ударили по Одессе: что известно о ночном ударе

Обошлось без жертв и пострадавших, однако есть разрушения в городе.

Анастасия Павленко
Одесса находилась под вражеской атакой

Ночью россияне атаковали Одессу — поврежден объект инфраструктуры и жилые дома.

О последствиях сообщил глава МВА Сергей Лысак.

«В части Пересыпского района временно отсутствует электроснабжение — специалисты работают над восстановлением. Тепло-, водоснабжение и водоотвод функционируют в штатном режиме», — уточнил он.

Напомним, в ночь на 12 января враг атаковал Киев ударными беспилотниками. В Соломенском районе столицы в результате атаки БпЛА вспыхнул пожар в нежилом здании.

