Россияне ударили по Одессе: что известно о ночном ударе
Обошлось без жертв и пострадавших, однако есть разрушения в городе.
Ночью россияне атаковали Одессу — поврежден объект инфраструктуры и жилые дома.
О последствиях сообщил глава МВА Сергей Лысак.
«В части Пересыпского района временно отсутствует электроснабжение — специалисты работают над восстановлением. Тепло-, водоснабжение и водоотвод функционируют в штатном режиме», — уточнил он.
Напомним, в ночь на 12 января враг атаковал Киев ударными беспилотниками. В Соломенском районе столицы в результате атаки БпЛА вспыхнул пожар в нежилом здании.