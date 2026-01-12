- Дата публикации
Ночная атака БпЛА, массовые протесты в Иране: главные новости ночи 12 января 2026 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 12 января 2026 года:
Ночная атака на Одесщину: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие
Более 500 человек погибли во время протестов в Иране — правозащитники
Ночью в Киеве раздались взрывы: работала ПВО
«Гитлер нашего времени»: в Сенате США призвали ликвидировать верховного лидера Ирана
Россия ночью атаковала Украину ударными БПЛА