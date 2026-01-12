ТСН в социальных сетях

Украина
40
1 мин

Ночная атака БпЛА, массовые протесты в Иране: главные новости ночи 12 января 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Обстрел БпЛА

Обстрел БпЛА / © ТСН

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 12 января 2026 года:

  • Ночная атака на Одесщину: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие Читать далее –>

  • Более 500 человек погибли во время протестов в Иране — правозащитники Читать дальше –>

  • Ночью в Киеве раздались взрывы: работала ПВО Читать далее –>

  • «Гитлер нашего времени»: в Сенате США призвали ликвидировать верховного лидера Ирана Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину ударными БПЛА Читать далее –>

