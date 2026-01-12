- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 28
- Время на прочтение
- 2 мин
США готовы ослабить санкции против Венесуэлы для возобновления продаж нефти
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения санкционного режима в отношении Венесуэлы.
Дополнительные санкции США против Венесуэлы могут быть отменены на следующей неделе. Такой шаг рассматривается в целях облегчения продажи венесуэльской нефти на международных рынках.
Об этом в интервью Reuters заявил министр финансов США Скотт Бессент.
По его словам, Соединенные Штаты готовы разрешить продажу венесуэльской нефти в случае снятия ограничений.
«Мы отменим санкции на нефть, которая будет продаваться», — отметил Бессент.
Отвечая на вопрос о сроках возможного решения, глава Минфина США сообщил, что дополнительные санкции могут быть сняты в ближайшее время.
«Это может произойти уже на следующей неделе», — сказал он, не уточнив, о каких именно ограничениях идет речь.
Кроме того, Бессент заявил, что около 5 миллиардов долларов замороженных активов Венесуэлы в специальных правах заимствования Международного валютного фонда могут быть направлены на восстановление экономики страны.
Отмечается, что действующие санкции США запрещают международным банкам и кредиторам сотрудничать с правительством Венесуэлы без специальной лицензии. Финансовые учреждения называют эти ограничения серьезным препятствием для реструктуризации государственного долга страны в размере около 150 миллиардов долларов, которое считают ключевым условием возврата частных инвестиций.
В то же время, в пятницу, 9 января, президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий судам и кредиторам конфисковывать доходы Венесуэлы от продажи нефти, хранящиеся на счетах Министерства финансов США.
В Белом доме объяснили, что эти средства должны быть защищены, чтобы помочь Венесуэле создать мир, процветание и стабильность.
Ранее сообщалось, что несколько нефтяных танкеров, ранее покинувших воду Венесуэлы с выключенными транспондерами, вновь вернулись в страну на фоне жестких ограничений со стороны США.
Мы ранее информировали, что Соединенные Штаты продолжают морскую блокаду Венесуэлы и перехватывают суда, пытающиеся вывезти нефть в обход санкций.