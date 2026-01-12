США готовы ослабить санкции против Венесуэлы для возобновления продаж нефти

Скотт Бессент / © Associated Press

Дополнительные санкции США против Венесуэлы могут быть отменены на следующей неделе. Такой шаг рассматривается в целях облегчения продажи венесуэльской нефти на международных рынках.

Об этом в интервью Reuters заявил министр финансов США Скотт Бессент.

По его словам, Соединенные Штаты готовы разрешить продажу венесуэльской нефти в случае снятия ограничений.

«Мы отменим санкции на нефть, которая будет продаваться», — отметил Бессент.

Отвечая на вопрос о сроках возможного решения, глава Минфина США сообщил, что дополнительные санкции могут быть сняты в ближайшее время.

«Это может произойти уже на следующей неделе», — сказал он, не уточнив, о каких именно ограничениях идет речь.

Кроме того, Бессент заявил, что около 5 миллиардов долларов замороженных активов Венесуэлы в специальных правах заимствования Международного валютного фонда могут быть направлены на восстановление экономики страны.

Отмечается, что действующие санкции США запрещают международным банкам и кредиторам сотрудничать с правительством Венесуэлы без специальной лицензии. Финансовые учреждения называют эти ограничения серьезным препятствием для реструктуризации государственного долга страны в размере около 150 миллиардов долларов, которое считают ключевым условием возврата частных инвестиций.

В то же время, в пятницу, 9 января, президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий судам и кредиторам конфисковывать доходы Венесуэлы от продажи нефти, хранящиеся на счетах Министерства финансов США.

В Белом доме объяснили, что эти средства должны быть защищены, чтобы помочь Венесуэле создать мир, процветание и стабильность.

Ранее сообщалось, что несколько нефтяных танкеров, ранее покинувших воду Венесуэлы с выключенными транспондерами, вновь вернулись в страну на фоне жестких ограничений со стороны США.

Мы ранее информировали, что Соединенные Штаты продолжают морскую блокаду Венесуэлы и перехватывают суда, пытающиеся вывезти нефть в обход санкций.