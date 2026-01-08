Сенат США запретил Трампу воевать в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

В четверг, 8 января, Сенат США принял резолюцию, которая запрещает президенту Дональду Трампу применять военную силу против Венесуэлы без разрешения Конгресса. Это произошло после того, как он приказал провести в минувшие выходные военную операцию для захвата президента страны Николаса Мадуро.

Об этом сообщает Reuters.

Законопроект был принят 52 сенаторами «за» и 47 «против». Все демократы проголосовали «за», к ним присоединились пятеро республиканцев — Рэнд Пол, Тодд Янг, Лиза Мурковски, Джош Хоули и Сьюзен Коллинз.

Резолюция о военных полномочиях, предложенная сенатором-демократом Тимом Кейном, требует от Трампа получить разрешение, прежде чем использовать войска против Венесуэлы.

После субботнего рейда, во время которого спецподразделения США атаковали столицу Венесуэлы Каракас и доставили Мадуро в Нью-Йорк для суда по обвинениям, связанным с «наркотерроризмом», президент заявил, что не уведомил законодателей заранее, поскольку «Конгресс имеет склонность к утечке информации».

Это вызвало возмущение демократов и некоторых республиканцев, которые утверждали, что рейд был незаконным без одобрения Конгресса и рисковал втянуть Соединенные Штаты в затяжной конфликт.

Чтобы резолюция Сената стала законом, она должна быть одобрена Палатой представителей, которую возглавляют республиканцы, и преодолеть ожидаемое вето Трампа, для чего нужно большинство в две трети голосов в обеих палатах американского парламента.

Напомним, после свержения венесуэльского диктатора Николаса Мадуро американский президент Дональд Трамп может нацелиться на другие страны.