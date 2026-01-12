В Украине планируют продлить военное положение и мобилизацию: названы новые сроки

Мобилизация / © ТСН

В Украине готовится очередное, 18-е, продление срока действия военного положения и общей мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду соответствующие указы. В случае утверждения парламентом, они будут продлены на 90 суток до 4 мая текущего года.

После принятия документов парламентом — дальше подпись спикера Руслана Стефанчука и президента Владимира Зеленского.

Этот шаг — продление военного положения и мобилизации — ожидаемо, поскольку ситуация и интенсивность боевых действий требуют сохранения правового режима, позволяющего оперативно управлять ресурсами государства.

Напомним, 21 октября 2025 года Верховная Рада уже в 17-й раз одобрила продление военного положения в Украине и мобилизацию до 3 февраля 2026 года.

Отметим, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об усилении мобилизации и рекрутинга в ответ на наступление оккупационных войск РФ.