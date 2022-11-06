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Российские чудовища атаковали Запорожье: в городе вспыхнул пожар

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Российские чудовища атаковали Запорожье: в городе вспыхнул пожар

Фото: pixabay.com

Рашистские чудовища снова коварно атаковали Запорожье.

Вражеские обстрелы подвергся одному жилому кварталу в Запорожье.

Об этом написал в социальных сетях секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Из-за атаки там возник пожар. Соответствующие службы уже работают на месте.

Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

"Россия – страна-террорист", — добавил он.

Сейчас в городе и области снова объявлена воздушная тревога. Будьте осторожны.

Напомним, что ранее сообщалось о взрывах в Запорожье.

Заметим, что российские кафиры вечером 2 ноября атаковали пригород Запорожья. Власти сообщали об уничтожении вражеских беспилотников.

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Дата публикации
Просмотры
1153
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