Российские чудовища атаковали Запорожье: в городе вспыхнул пожар

Рашистские чудовища снова коварно атаковали Запорожье.
Вражеские обстрелы подвергся одному жилому кварталу в Запорожье.
Об этом написал в социальных сетях секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Из-за атаки там возник пожар. Соответствующие службы уже работают на месте.
Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.
"Россия – страна-террорист", — добавил он.
Сейчас в городе и области снова объявлена воздушная тревога. Будьте осторожны.
Напомним, что ранее сообщалось о взрывах в Запорожье.
Заметим, что российские кафиры вечером 2 ноября атаковали пригород Запорожья. Власти сообщали об уничтожении вражеских беспилотников.
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