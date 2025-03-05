С сегодняшнего дня постановления ВВК будут оформлять онлайн: подробности

Выводы будут автоматически поступать в реестр "Оберег" и отображаться в приложении "Резерв+".

Медицинская информационная система ВСУ дополнена электронным кабинетом военно-врачебной комиссии. Это означает, что военные и мобилизованные граждане смогут быстрее получать медицинские заключения, подавать документы онлайн и избегать очередей в медицинских учреждениях.

Об этом министр обороны Рустем Умеров сообщил в Фейсбуке.

"Бумажные выводы уходят в прошлое. Теперь они будут оформляться онлайн: быстро, просто, без бюрократии", – рассказал он.

По его словам, направление на комиссию, теперь автоматически будут поступать из реестра «Оберіг» в кабинет ВЛК. Выводы комиссий после обзоров военнообязанных будут автоматически поступать в «Оберег» и скорее отображаться в приложении "Резерв+". Постановления по военнослужащим будут сохраняться в Медицинской информационной системе ВСУ.

Он напомнил, что с 1 марта текущего года оформлять электронные постановления могут военно-врачебные комиссии, прошедшие обучение. С 1 апреля это станет обязательным для всех ВЛК.

Напомним, Верховная Рада поддержала продление срока прохождения ВВК для "ограниченно пригодных". Таким образом, был перенесен срок прохождения ВЛК до 5 июня 2025-го. Решение поддержали 313 народных депутатов.