Відсьогодні постанови ВЛК оформлюватимуть онлайн: подробиці

Висновки тепер автоматично надходитимуть у реєстр "Оберіг" і відображатимуться в застосунку "Резерв+".

Медична інформаційна система ЗСУ доповнена електронним кабінетом військово-лікарської комісії. Це означає, що військові та мобілізовані громадяни зможуть швидше отримувати медичні висновки, подавати документи онлайн та уникати черг у медичних установах.

Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив у Фейсбуці.

"Паперові висновки відходять у минуле. Тепер вони будуть оформлюватись онлайн: швидко, просто, без бюрократії", – розповів він.

За його словами, направлення на комісію відтепер автоматично надходитимуть із реєстру "Оберіг" до кабінету ВЛК. Висновки комісій після оглядів військовозобов'язаних автоматично надходитимуть в "Оберіг" та швидше відображатимуться в застосунку "Резерв+". Постанови стосовно військовослужбовців зберігатимуться в Медичній інформаційній системі ЗСУ.

Міністр нагадав, що від 1 березня поточного року оформлювати електронні постанови можуть військово-лікарські комісії, які пройшли навчання. Від 1 квітня це стане обов’язковим для всіх ВЛК.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала подовження терміну проходження ВЛК для "обмежено придатних". Таким чином було перенесено термін проходження ВЛК до 5 червня 2025-го. Рішення підтримали 313 народних депутатів.