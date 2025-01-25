Самые теплые дни января: что будет с погодой на выходных

Самые теплые дни января уже на подходе! Синоптики предупредили украинцев об аномально высоких температурных показателях уже в эти выходные. Говорят, что кое-где пригреет до +12.

Чем еще удивит погода в Украине в последние выходные января – идется в эксклюзиве TSN.UA.

Весеннее тепло

В этом году зима очень милосердная и в основном радует украинцев достаточно высокими температурами. Такая тенденция в погоде сохранится и в ближайшие выходные. По словам синоптиков, эти дни будут по-весеннему теплыми. В частности, народная синоптика Наталья Диденко отметила, что температура воздуха неуклонно повышается.

Суббота и воскресенье в Украине будут преимущественно облачными. Осадки, небольшой дождь или мокрый снег, пройдут 25 января на юге, в центре и на востоке. Остальное время – без существенных осадков. Ветер ожидается южных направлений, в субботу — умеренный или небольшой, в воскресенье — ветер усилится до порывистого, осторожнее!

25 января в течение дня +3+7 градусов, в южной части +6+11 градусов. В воскресенье предполагается в течение дня +5+10, на юге +7+12 градусов. В дальнейшем в Украине потеплеет еще несколько градусов.

“Пик теплейшей погоды, по предварительным прогнозам, ожидается 27-29 января, когда в южной части и в западных областях вероятно кое-где до +12+15 градусов!”

В Киеве в субботу и воскресенье облачно, в воскресенье усилится ветер. Без существенных осадков. В дневные часы в столице ожидается температура воздуха в субботу +4+6 градусов, по воскресеньям потеплеет до +6+8 градусов. Начало следующей недели также будет очень теплым, однако еще будет, конечно, разная температурная траектория.

Прогноз от метеоролога

Между тем метеоролог Игорь Кибальчич тоже прогнозирует аномальное тепло в эти выходные. По его словам, за счет поступления теплого и влажного воздуха из южных регионов Европы, в Украине ожидается существенное повышение температуры воздуха, а также небольшие, иногда умеренные осадки преимущественно в виде дождя. На фоне резкого потепления в большинстве областей могут наблюдаться туманы, что приведет к понижению дальности видимости.

Суббота, 25 января: В западных областях ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2°С, днем +1...+6°С. В северных областях ночью местами возможен небольшой мокрый снег и туман, днем без существенных осадков. Кое-где туман. Ветер ночью переменные направления, днем южный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха в ночное время будет составлять -2…+3°С, днем +2…+7°С.

В центральной части страны местами пройдут небольшие дожди. Также ожидается туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит 0...+5 °С, днем +3...+8 °С. В южных регионах и Крыму ночью пройдут умеренные дожди, днем местами предполагается небольшой дождь. В течение суток ожидается туман. Ветер преимущественно восточной четверти, 3 – 8 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит +4…+9 °С, днем +7…+12 °С. В восточных областях ночью пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем местами возможен небольшой дождь. Ожидается туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2…+3°С, днем 0…+5°С.

Кибальчич отметил, что в южных и западных областях дневные показатели температуры воздуха могут достигать рекордных значений, особенно в воскресенье. 26 января в западных регионах ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -2…+3°С, днем +6…+11°С. В Карпатах ночью -2...-7°С, днем 0...+5°С.

В северных областях Украины облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...+3°С, днем +4...+9°С. В центральных регионах страны осадков не ожидается. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах 0…+5°С, днем +5…+10°С. В южных областях и Крыму прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 3...+8°С, днем +7...+12°С. В восточной части страны ожидается безоблачно. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -2…+3°С, днем +2…+7°С.

Какая будет погода в феврале

Зима в Украине за последние годы достаточно нетипичная. Практически повсюду преобладает плюсовая температура. Однако зима продолжается и может принести много сюрпризов. Стоит ли ожидать похолодания в феврале – рассказал в интервью Главреду народный синоптик Станислав Щедрин.

По его словам, до конца января существенных погодных изменений не последует. Он прогнозирует, что до самой весны не стоит ожидать резкого ухудшения погоды. Температура воздуха по всей Украине будет в пределах +1-+3 днем, в ночные часы от -3 до -5 градусов. В Карпатах и в западных регионах будут снегопады и мороз. Снежный покров может быть до метра. Также следует ожидать морозов от –10 до –15 градусов. В целом же на территории Украины сильных снегопадов ждать не стоит.

Почему в Украине нетипичная зима

Станислав Щедрин рассказал, что нетипичная зима в Украине связана с изменением климата. И каждая следующая будет все теплее. Это все последствия глобального потепления. Кроме того, синоптик добавил, что грядущий февраль может походить на январь.

Народный синоптик отметил, что на фоне глобального потепления к нам может заходить холодный воздух. Поэтому бывает, что зимы у нас – теплые, а весна прохладная и затяжная. В этом году, по словам Станислава Щедрина, будет ранняя весна. В последнюю декаду февраля и первую декаду марта ожидается недостаток осадков. Температура будет в пределах +5 – +10 градусов днем, ночью возможны заморозки.

Климатический прогноз на 2025 год

В целом, 2025 год по глобальной средней температуре может стать одним из трех самых теплых за всю историю наблюдений (вслед за 2023 и 2024 годами). Такой прогноз обнародовала национальная метеорологическая служба Великобритании Met Office.

2024 – самый теплый год за всю историю

Между тем во Всемирной метеорологической организации напомнили, что 2024 стал самым теплым годом за всю историю наблюдений и завершил десятилетия беспрецедентной жары — следствия человеческой деятельности. По словам ученых, изменение климата зависит, в частности, от выбросов в атмосферу и уровня парниковых газов, продолжает рекордно расти. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем новогоднем послании отметил, что такая ситуация – "изменение климата в реальном времени".

Генеральный секретарь WMO Селесте Сауло отметила, что "каждая доля градуса потепления имеет значение и увеличивает экстремальные климатические явления, влияние и риски".

В 2025 году, по ее словам, особое внимание ученых будет уделено криосфере – замерзшим частям Земли (морскому льду, ледяным покровам, мерзлой земле).

Какими могут быть погодные условия в Украине.

По словам первого заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Елены Крамаренко, в Украине на фоне глобального потепления фиксируют обмеление рек, аномально теплые зимы и засушливое лето. Усиливает климатические изменения и выбросы парниковых газов и полномасштабное вторжение РФ (военные действия на территории страны).

Тем временем кандидат географических наук Вера Балабух в интервью РБК-Украина пояснила, что температура воздуха является важным индикатором изменения состояния всей климатической системы: атмосферы, гидросферы, криосферы, литосферы и, наконец, биосферы (включая человека и его деятельность).

По словам эксперта, основными факторами, влияющими на формирование климата в определенном регионе, являются солнечная радиация, атмосферная циркуляция и подстилающая поверхность. В последнее время к ним присоединился антропогенный фактор (связанный с любой деятельностью человека).

Вера Балабух рассказала, что точный климатический прогноз для украинцев на 2025 год пока дать нельзя.

Она сообщила, что согласно имеющимся на конец 2024 года данным, в Украине "ожидается, что средняя за месяц температура воздуха будет выше нормы".

В то же время, она уточнила: "Тенденции свидетельствуют о том, что количество волн сильной и чрезвычайной жары в Украине растет". Кроме того, увеличивается продолжительность и интенсивность этих волн. Так что вероятность того, что и в 2025 году в Украине будет наблюдаться жаркая погода, сохраняется. Она добавила, что вероятен также и дефицит осадков — особенно в феврале и марте 2025 года.

Напомним, ранее мы писали о том, в каких областях Украины начнется ненастье 25-26 января.

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