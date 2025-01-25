Найтепліші дні січня: що буде з погодою у вихідні

Найтепліші дні січня вже на підході! Синоптики попередили українців про аномально високі температурні показники вже цими вихідними. Кажуть, що подекуди пригріє до +12!

Чим ще здивує погода в Україні впродовж останніх вихідних січня – йдеться в ексклюзиві TSN.UA.

Весняне тепло

Цьогоріч зима дуже милосердна і здебільшого тішить українців досить високими температурами. Така тенденція в погоді збережеться і впродовж найближчих вихідних. За словами синоптиків, ці дні будуть по-весняному теплими. Зокрема, народна синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що температура повітря неухильно підвищується.

Субота та неділя в Україні будуть переважно хмарними. Опади, невеликий дощ або мокрий сніг, пройдуть 25-го січня на півдні, у центрі та на сході. Решта часу - без істотних опадів. Вітер очікується південних напрямків, у суботу - помірний або й невеликий, у неділю - вітер посилиться до рвучкого, обережніше!

25 січня впродовж дня +3+7 градусів, у південній частині +6+11 градусів. У неділю передбачається протягом дня +5+10, на півдні +7+12 градусів. Надалі в Україні потепліє ще на кілька градусів.

“Пік найтеплішої погоди, за попередніми прогнозами, очікується 27-29 січня, коли у південній частині та в західних областях ймовірно подекуди до +12+15 градусів!”

У Києві в суботу та неділю буде хмарно, у неділю посилиться вітер. Без істотних опадів. У денні години в столиці очікується температура повітря у суботу +4+6 градусів, у неділю потеплішає до +6+8 градусів. Початок наступного тижня також буде дуже теплим, проте ще буде, звичайно, різна температурна траєкторія.

Прогноз від метеоролога

Тим часом метеоролог Ігор Кібальчич теж прогнозує аномальне тепло цими вихідними. За його словами, за рахунок надходження теплого та вологого повітря з південних регіонів Європи, в Україні очікується суттєве підвищення температури повітря, а також невеликі, подекуди помірні опади переважно у вигляді дощу. На тлі різкого потепління у більшості областей можуть спостерігатися тумани, що призведе до зниження дальності видимості.

“Субота, 25 січня: У західних областях очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків, 3 - 8 м/с, вдень південний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 °С, вдень +1...+6 °С. У північних областях вночі місцями можливий невеликий мокрий сніг та мряка, вдень без істотних опадів. Подекуди туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний, 3 – 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -2…+3 °С, вдень +2…+7 °С.

У центральній частині країни подекуди пройдуть невеликі дощі. Також очікується туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 0...+5 °С, вдень +3...+8 °С. У південних регіонах та у Криму вночі пройдуть помірні дощі, вдень місцями передбачається невеликий дощ. Впродовж доби очікується туман. Вітер переважно східної чверті, 3 - 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +4…+9 °С, вдень +7…+12 °С. У східних областях вночі пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу, вдень місцями можливий невеликий дощ. Очікується туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -2…+3 °С, вдень 0…+5 °С.”

Кібальчич зазначив, що у південних та західних областях денні показники температури повітря можуть досягати рекордних значень, особливо у неділю. 26 січня у західних регіонах очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 °С, вдень +6…+11°С. У Карпатах вночі -2...-7 °С, вдень 0...+5 °С.

У північних областях України хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -2...+3 °С, вдень +4...+9 °С. У центральних регіонах країни опадів не передбачається. Вітер південний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах 0…+5 °С, вдень +5…+10 °С. У південних областях та у Криму прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 3...+8 °С, вдень +7...+12 °С. У східній частині країни очікується хмарна погода без опадів. Вітер південно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 °С, вдень +2…+7 °С.

Якою буде погода в лютому

Зима в Україні за останні роки доволі нетипова. Практично всюди переважає плюсова температура. Однак, зима триває і ще може принести багато сюрпризів. Чи варто очікувати похолодання у лютому - розповів в інтерв'ю Главреду народний синоптик Станіслав Щедрін.

За його словами, до кінця січня суттєвих погодних змін не буде. Він прогнозує, що до самої весни не варто очікувати на різке погіршення погоди. Температура повітря по всій Україні буде в межах +1 - +3 вдень, в нічні години від -3 до -5 градусів. У Карпатах і західних регіонах будуть снігопади та мороз. Сніговий покрив може бути до метра. Також слід очікувати морозів від -10 до -15 градусів. А загалом на території України сильних снігопадів чекати не варто.

Чому в Україні нетипова зима

Станіслав Щедрін розповів, що нетипова зима в Україні пов’язана зі зміною клімату. І кожна наступна буде дедалі теплішою. Це все наслідки глобального потепління. Окрім того, синоптик додав, що прийдешній лютий може бути схожим на січень.

Народний синоптик зазначив, що на тлі глобального потепління до нас може заходити холодне повітря. Тому буває, що зими в нас - теплі, а весна прохолодна та затяжна. Цьогоріч, за словами Станіслава Щедріна, буде рання весна. В останню декаду лютого і першу декаду березня очікується дефіцит опадів. Температура буде в межах +5 - +10 градусів вдень, уночі можливі заморозки.

Кліматичний прогноз на 2025 рік

Загалом 2025 рік за глобальною середньою температурою може стати одним із трьох найтепліших за всю історію спостережень (вслід за 2023 і 2024 роками). Такий прогноз оприлюднила національна метеорологічна служба Великої Британії Met Office.

2024 - найтепліший рік за всю історію

Тим часом у Всесвітній метеорологічній організації нагадали, що 2024 рік став наразі найтеплішим роком за всю історію спостережень і завершив десятиліття безпрецедентної спеки - наслідку людської діяльності. За словами вчених, зміна клімату залежить, зокрема, від викидів у атмосферу й рівня парникових газів, який продовжує рекордно зростати. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у своєму новорічному посланні зауважив, що така ситуація - "зміна клімату в реальному часі".

Генеральний секретар WMO Селесте Сауло зауважила, що "кожна частка градуса потепління має значення та збільшує кліматичні екстремальні явища, вплив і ризики".

У 2025 році, за її словами, особлива увага вчених буде приділена кріосфері - замерзлим частинам Землі (морському льоду, крижаним покривам, мерзлій землі).

Якими можуть бути погодні умови в Україні

За словами першої заступниці міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олени Крамаренко, в Україні на тлі глобального потепління фіксують обміління річок, аномально теплі зими та посушливе літо. Посилює кліматичні зміни та викиди парникових газів також повномасштабне вторгнення РФ (воєнні дії на території країни).

Тим часом кандидатка географічних наук Віра Балабух в інтерв'ю РБК-Україна пояснила, що температура повітря є важливим індикатором зміни стану усієї кліматичної системи: атмосфери, гідросфери, кріосфери, літосфери і зрештою, біосфери (включно з людиною і її діяльністю).

За словами експерта, основними чинниками, що впливають на формування клімату в певному регіоні, є сонячна радіація, атмосферна циркуляція і підстильна поверхня. Останнім часом до них долучився також антропогенний фактор (пов'язаний із будь-якою діяльністю людини).

Віра Балабух розповіла, що точний кліматичний прогноз для українців на 2025 рік поки що дати не можна.

Вона повідомила, що згідно з наявними на кінець 2024 року даними, в Україні "очікується, що середня за місяць температура повітря буде вищою за норму".

Водночас вона уточнила: "Тенденції свідчать про те, що кількість хвиль сильної та надзвичайної спеки в Україні зростає". Крім того, збільшуються тривалість та інтенсивність цих хвиль. Тож імовірність того, що й у 2025 році в Україні спостерігатиметься спекотна погода, зберігається. Вона додала, що ймовірний також і дефіцит опадів - особливо у лютому та в березні 2025 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в яких областях України розбушується негода вихідними, 25-26 січня

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