СБУ зачищает "5 колонну" в Украине: эксперт об аресте нардепа Шевченко

Евгению Шевченко было выдвинуто подозрение в государственной измене.
Служба безопасности зачищает "5 колонну" в Украине. Пророссийский нардеп Шевченко попал в СИЗО вслед за своими коллегами, как Шурфич и другие.
Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий в блоге на "Цензор.НЕТ".
Эксперт подчеркивает, что такие, как Шевченко годами работали на другие страны, однако сейчас "для них наступили другие времена".
"Шевченко какое-то время прикрывался статусом нардепа, и СБУ вынуждена была работать по нему в рамках соответствующих законодательных ограничений. Однако это не помогло пророссийскому депутату. Служба уничтожает российскую "5 колонну" в Украине", – акцентирует Голобуцкий.
"Статус нардепа, олигарха или митрополита УПЦ МП в нынешние времена еще никому не помог. И поездка в СИЗО, если ты работаешь на Россию, это только вопрос времени, который нужно на сбор качественной доказательной базы. А с этой работой парни Малюка справляются очень неплохо – это подтверждает то, что суды регулярно выносят обвинительные приговоры предателям по материалам Службы", – пишет эксперт.
"Заседание фракции "Предателей" можно проводить прямо в СИЗО. Вот только, кажется, кворум еще не полный", – резюмирует политолог.
Напомним, ранее стало известно, что СБУ обвинила Шевченко в массовом распространении фейков российской пропаганды. Независимая экспертиза уже подтвердила эти факты. Также Шевченко совершал сделки с санкционной белорусской продукцией. Нардеп уже сообщен о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). У него есть шансы сесть за решетку на 15 лет.
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