СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по Бахмуту: фото

Во время спецоперации в Донецкой области Служба безопасности нашла и задержала еще одного агента российских спецслужб, занимавшегося разведкой в регионе.

Задержанный в Донецкой области злоумышленник корректировал ракетно-артиллерийские обстрелы по инфраструктуре Бахмута, а затем передавал оккупантам информацию об их "результатах".

Об этом сообщили в СБУ.

Кроме того, злоумышленник объезжал территорию района для скрытого наблюдения за местами временного расположения и маршрутами перемещения подразделений ВСУ.

Собранные разведданные он передавал своему российскому "координатору". Им оказался представитель спецслужб РФ, личность которого уже идентифицировали работники СБУ.

Во время задержания у злоумышленника был обнаружен мобильный телефон с доказательствами скрытой передачи закрытой информации в РФ.

Фото: Служба безопасности Украины

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении.

Напомним, 10 августа в Офисе Генерального прокурора сообщили, что в Бахмуте Донецкой области местный житель корректировал огонь российской артиллерии по городу. Его задержали и взяли под стражу.

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