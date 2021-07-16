Шмыгаль назвал минимальную стоимость гектара земли

По словам премьера, на данным момент стоимость меньше предварительных прогнозов правительства.
За более чем две недели работы рынка земли в Украине сформировалась ее средняя минимальная цена — около тысячи долларов за гектар.
Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Минимальная цена, по которой можно выставлять землю на продажу, – по каждой области она отличается, но в среднем – это около одной тысячи долларов за гектар", — сказал глава Кабмина.
Ранее министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко отметил, что стоимость сельскохозяйственной земли в Украине — около 50 тыс. гривен за гектар.
Напомним, с 1 июля в Украине прекратил действие мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал с 2002 года, и открылся рынок земли. Отныне украинцы могут свободно покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.
В течение последних двух лет Верховная Рада приняла ряд законов, которые установили новые правила и ограничения для всех его участников — владельцев и арендаторов земли, потенциальных покупателей, предприятий аграрного сектора. Объяснение, как купить и как продать землю сельскохозяйственного назначения, читайте в нашем материале.