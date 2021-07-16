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Шмыгаль назвал минимальную стоимость гектара земли

Шмыгаль назвал минимальную стоимость гектара земли

УНИАН

По словам премьера, на данным момент стоимость меньше предварительных прогнозов правительства.

За более чем две недели работы рынка земли в Украине сформировалась ее средняя минимальная цена — около тысячи долларов за гектар.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Минимальная цена, по которой можно выставлять землю на продажу, – по каждой области она отличается, но в среднем – это около одной тысячи долларов за гектар", — сказал глава Кабмина.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко отметил, что стоимость сельскохозяйственной земли в Украине — около 50 тыс. гривен за гектар.

Напомним, с 1 июля в Украине прекратил действие мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал с 2002 года, и открылся рынок земли. Отныне украинцы могут свободно покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.

В течение последних двух лет Верховная Рада приняла ряд законов, которые установили новые правила и ограничения для всех его участников — владельцев и арендаторов земли, потенциальных покупателей, предприятий аграрного сектора. Объяснение, как купить и как продать землю сельскохозяйственного назначения, читайте в нашем материале.

Стартовые цены на покупку украинской земли

Стартовые цены на покупку украинской земли