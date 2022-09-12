Синоптик сообщила, когда в Украину придет потепление

Вторник, 13 сентября, в большинстве областей будет прохладным и ветреным.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, когда в Украину придет потепление.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"В среду, четверг, пятницу потеплеет", – отметила Диденко.

Стоит отметить, что синоптик также отметила, что во вторник, 13 сентября, над Украиной будет еще кружить дождливый циклон Пегги, но постепенно западная и северная части уже начнут освобождаться от тяжелой влажности.

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Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.

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