Синоптик сообщила, когда в Украину придет потепление

Вторник, 13 сентября, в большинстве областей будет прохладным и ветреным.
Синоптик Наталья Диденко сообщила, когда в Украину придет потепление.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"В среду, четверг, пятницу потеплеет", – отметила Диденко.
Стоит отметить, что синоптик также отметила, что во вторник, 13 сентября, над Украиной будет еще кружить дождливый циклон Пегги, но постепенно западная и северная части уже начнут освобождаться от тяжелой влажности.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.
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