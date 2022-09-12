Синоптикиня повідомила, коли до України прийде потепління

Вівторок, 13 вересня, у більшості областей буде прохолодним та вітряним.
Синоптикиня Наталя Діденко повідомила, коли до України прийде потепління.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
"У середу, четвер, п'ятницю потепліє", - зазначила Діденко.
Варто зазначити, що синоптикиня також наголосила, що у вівторок, 13 вересня, над Україною ще кружлятиме дощовий циклон Пеггі, але поступово західна та північна частини вже почнуть звільнятися від вологої важкої хмарності.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.
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