Синоптики обновили прогноз на сегодня, 17 сентября

Сегодня, 17 сентября, в Украине ожидается теплая погода с небольшими осадками в некоторых областях.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Местами утром будет туман. В Карпатском регионе днем местами пройдет кратковременный дождь с грозой.

В стране сегодня будет переменная облачность и в основном сухая погода. Днем на большинстве территорий ожидается температура +21...26°C. На высокогорье Карпат будет +10...15°C.

В Киевской области в воскресенье ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер разных направлений со скоростью 3-8 м/с.

В Киевской области температура днем будет +21...26°С. В столице ожидается +23...25°C.

Напомним, синоптики прогнозируют во второй половине сентября первые заморозки на поверхности почвы.

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