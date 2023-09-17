Синоптики оновили прогноз на сьогодні, 17 вересня

Сьогодні, 17 вересня, в Україні очікується тепла погода з невеликими опадами у деяких областях.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Місцями вранці стоятиме туман. У Карпатському регіоні вдень подекуди пройде короткочасний дощ із грозою.

В країні сьогодні пануватиме мінлива хмарність і здебільшого суха погода. Вдень на більшості територій очікується температура +21...26°C. На високогір'ї Карпат буде +10...15°C.

У Київській області в неділю очікується також мінлива хмарність, проте без опадів. Вітер різних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

В Київській області температура вдень становитиме +21...26°С. У столиці очікується +23...25°C.

Нагадаємо, синоптики прогнозують у другій половині вересня перші заморозки на поверхні ґрунту.

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