Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 14 марта

После аномального потепления в Украине ожидается похолодание.

Сегодня, 14 марта, в Украине сохранится пасмурная погода с прояснениями. В западных областях днем пройдет дождь.

Об этом сообщает "Украинский гидрометцентр".

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах и северной части местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха будет составлять +13...18°С, на юге и востоке страны прогнозируют +17...22°С.

В Киеве и Киевской области сегодня облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура в столице будет в пределах +14…16°С. В Киевской области +13...18°С.

Также синоптики предупреждают, что 13-14 марта на реках Закарпатской области в результате дождей ожидается повышение уровня воды на 0,5-1,5 м, без негативных последствий.

Напомним, синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды. В частности, в Украину идут дожди, похолодание и штормовой ветер. Как изменится погода уже в выходные — читайте в новости.

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