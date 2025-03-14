Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 14 березня

Після аномального потепління в Україні очікується похолодання.

Сьогодні, 14 березня, в Україні збережеться хмарна погода з проясненнями. Лише у західних областях вдень пройде дощ.

Про це повідомляє "Український гідрометцентр".

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах та північній частині місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря становитиме +13...18°С, на півдні та сході країни прогнозують +17...22°С.

У Києві та Київській області сьогодні буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура у столиці буде в межах +14...16°С. На Київщині +13...18°С.

Також синоптики попереджають, що 13-14 березня на річках Закарпатської області внаслідок дощів очікується підвищення рівнів води на 0,5-1,5 м, без негативних наслідків.

Нагадаємо, синоптики попередили українців про різку зміну погоди. Зокрема, до України йдуть дощі, похолодання та штормовий вітер. Як зміниться погода вже вихідними - читайте у новині.

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