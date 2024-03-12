Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: где будут сильные шквалы

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды во вторник, 12 марта. Штормовое предупреждение объявлено на западе страны.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"12 марта в большинстве западных областей порывы ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении .

Отмечается, что уровень опасности объявлен в семи областях: Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой.

Синоптики объявили штормовое предупреждение. / Фото: Укргидрометцентр

Погода 12 марта

Синоптики Наталья Диденко сообщала, что сегодня холодный циклон принесет ухудшение погоды. В частности, циклон с юго-запада Европы и его атмосферные фронты принесут дожди и мокрый снег в западные области. Остальная территория будет находиться под влиянием антициклона, который обусловит сухую погоду.

В течение дня, 12 марта, в Украине ожидается +4...8°С, а на юге — до +10°С, в Закарпатье — до +12°С.

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