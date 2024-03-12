Синоптики попереджають про погіршення погоди: де будуть сильні шквали

Синоптики попереджають про погіршення погоди у вівторок, 12 березня. Штормове попередження оголошено на заході країни.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"12 березня у більшості західних областей пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні .

Зазначається, що І рівень небезпеки оголошено у семи областях: Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій.

Синоптики оголосили штормове попередження. / Фото: Укргідрометцентр

Погода 12 березня

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що сьогодні холодний циклон принесе погіршення погоди. Зокрема, циклон з південного заходу Європи та його атмосферні фронти принесуть дощі та мокрий сніг до західних областей. Решта території перебуватиме під впливом антициклону, який зумовить суху погоду.

Протягом дня, 12 березня, в Україні очікується +4...8°С, а на півдні — до +10°С, на Закарпатті — до +12°С.

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