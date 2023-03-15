Словакия может сегодня обсудить передачу Украине истребителей МиГ-29

Словакия намерена передать свои истребители совместно с Польшей.

Правительство Словакии на заседании 15 марта может обсудить передачу Украине истребителей МиГ-29.

Об этом пишет издание Та3.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь убежден, что правительство имеет компетенцию принимать решение о передаче истребителей МиГ-29.

Тем временем лидер Народной партии Вероника Ремишова отметила, что партия всегда выступала за отправку МиГ Украине.

"Эти истребители больше не будут полезны Словакии", - сказала она.

Напомним, накануне Словакия заявила, что намерена передать свои истребители МиГ-29 Украине совместно с Польшей.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил о готовности передать украинским Вооруженным силам 10 из 11 самолетов МиГ-29. По его словам, Братислава не использует МиГ-29 из-за нехватки запчастей.

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат объяснял, что пилоты Вооруженных сил Украины все еще не могут начать обучение на западных боевых самолетах из-за того, что пока нет точного понимания, какой именно тип самолета получат украинские военные.

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