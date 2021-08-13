Смертельный маневр: в Одессе фура раздавила мопед, есть жертвы

Пассажир мопеда погиб, водитель получил травмы.

Сегодня, 13 августа, в Одессе на улице Святослава Рихтера произошла смертельная авария.

Об этом сообщает патрульная полиция Одесской области.

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По предварительной информации, во время маневрирования произошло столкновение между грузовиком DAF и мопедом.

В результате аварии пассажир мопеда погиб, водитель получил телесные повреждения. Детали происшествия выяснит следствие.

Напомним, в Николаевской области 36-летний водитель мотоцикла Mustang не справился с управлением и сбил 20-летнего пешехода, который в это время двигался в попутном направлении. Мотоциклист от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, а пешехода с травмами забрала "скорая".

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