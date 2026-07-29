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Смертельный удар по полигону во время выставки оружия под Киевом: возросло количество жертв — последние данные
20-летний парень при ударе по полигону получил тяжелые травмы. Он несколько дней боролся за жизнь в больнице.
По состоянию на 29 июля увеличилось количество жертв российского удара по полигону во время выставки оружия под Киевом. В больнице скончался 20-летний парень. Это 12-я жертва удара россиян.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По информации ведомства, 29 июля в больнице скончался 20-летний парень, который получил тяжелые ранения в результате российской атаки 24 июля.
«Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось. Таким образом, количество погибших в результате вражеского удара возросло до 12», — говорится в сообщении.
Удар по полигону под Киевом — последние новости
Напомним, 27 июля суд избрал меру пресечения организатору выставки вооружения под Киевом Василию Гончаруку. Его отправили под стражу 60 дней без права внесения залога.
Днем 24 июля Россия нанесла удар баллистике по частному полигону в Бучанском районе Киевской области, где проходила выставка вооружения. Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о десяти жертвах и сотне раненых.
Среди жертв — работник польской компании, журналист Валентина Савицкая, эксочельщик Центра «Альфа» СБУ Эдуард Сиренко.