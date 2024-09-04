Рада поддержала отставку вице-премьера по евроинтеграции Стефанишиной

Верховная Рада 4 сентября проголосовала за отставку вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, поддержав решение 241 голосом.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Согласно его информации, завтра Стефанишину планируют повторно назначить на ту же должность и поручить ей возглавить Министерство юстиции. Вместе с тем, парламент не смог проголосовать за увольнение Ирины Верещук и Виталия Коваля, и они остались на своих должностях.

Ольга Стефанишина занимала должность министерши по евроинтеграции с июня 2020 года. За время работы Украины и ЕС официально начали переговоры о вступлении. Недавно Стефанишина отмечала, что сейчас вместе с ЕС определяются "пробелы" в законодательстве, которые Украине нужно привести в соответствие. С июля Украина начала двусторонние встречи по обсуждению этих вопросов.

Накануне в Верховную Раду поступили заявления об отставке от министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца и главы Фонда государственного имущества Виталия Коваля.

Напомним, 4 сентября, народные депутаты уволили Руслана Стрельца с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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