Рада підтримала відставку віцепрем'єрки з євроінтеграції Стефанішиної

Верховна Рада 4 вересня проголосувала за відставку віцепрем'єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, підтримавши рішення 241 голосом.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Згідно з його інформацією, завтра Стефанішину планують повторно призначити на ту саму посаду та доручити їй очолити Міністерство юстиції. Водночас парламент не зміг проголосувати за звільнення Ірини Верещук та Віталія Коваля, і вони залишилися на своїх посадах.

Ольга Стефанішина обіймала посаду міністерки з євроінтеграції від червня 2020 року. За час її роботи Україна та ЄС офіційно розпочали переговори про вступ. Нещодавно Стефанішина зазначала, що наразі разом з ЄС визначаються "прогалини" в законодавстві, які Україні потрібно привести у відповідність до вимог ЄС. Від липня Україна розпочала двосторонні зустрічі для обговорення цих питань.

Напередодні до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця і голови Фонду державного майна Віталія Коваля.

Нагадаємо, 4 вересня народні депутати звільнили Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

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