Спрятался во дворе в школе: в Одессе квартирант зарезал хозяина

Вор испугался ответственности и пытался убежать.
В Одессе местный житель приютил у себя работника из соседнего государства. Однако из-за бытового недоразумения произошел конфликт между мужчинами. Иностранец решил долго не дискутировать и ударил мужчину в грудь.
Как сообщает прессслужба полиции Одесской области, 44-летний пострадавший от полученного ранения скончался на месте, а злоумышленник, испугавшись ответственности, скрылся.
Правоохранители нашли его во дворе местной школы.
Задержанному объявили подозрение по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
За умышленное убийство правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Одесской области — в одном из сел Куяльницкого ОТГ — 55-летний мужчина выстрелил из ружья в 30-летнего мужчину.