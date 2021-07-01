Спрятался во дворе в школе: в Одессе квартирант зарезал хозяина

Спрятался во дворе в школе: в Одессе квартирант зарезал хозяина

Вор испугался ответственности и пытался убежать.

В Одессе местный житель приютил у себя работника из соседнего государства. Однако из-за бытового недоразумения произошел конфликт между мужчинами. Иностранец решил долго не дискутировать и ударил мужчину в грудь.

Как сообщает прессслужба полиции Одесской области, 44-летний пострадавший от полученного ранения скончался на месте, а злоумышленник, испугавшись ответственности, скрылся.

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Правоохранители нашли его во дворе местной школы.

Задержанному объявили подозрение по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

За умышленное убийство правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области — в одном из сел Куяльницкого ОТГ — 55-летний мужчина выстрелил из ружья в 30-летнего мужчину.

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