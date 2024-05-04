Стоит ли уже сейчас покупать генераторы на зиму: министр ответил и пошутил

Ведомство вместе с властью будет работать над стабильностью в энергосистеме и дальше.

В Минэнерго ответили, стоит ли покупать генераторы зиму. Также пообещали приложить максимум усилий, чтобы украинцам они не понадобились.

Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

"Покупайте и готовьтесь. А мы сделаем все, чтобы они вам не понадобились... Мы будем над этим работать и дальше. Основное, чтобы потом из контекста, потому что такое было, не вырезали, что "министр сказал покупать генераторы, посмотрите, какой ужас", — шутливо отметил он.

Напомним, в субботу, 4 мая, из-за сетевых ограничений действуют графики отключений света в Харьковской области и в Кривом Роге на Днепропетровщине.

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