Задержанного в Кишиневе помощника Джемилева отпустили – Чубаров

Рефат Чубаров отметил, что причиной задержания было объявление Россией Эрола Велиева в "национальный розыск".

Помощника народного депутата Украины Мустафы Джемилева Эрола Велиева, задержанного в аэропорту Кишинева, уже отпустили.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

"Эрола Велиева, активиста крымскотатарского национального движения, помощника народного депутата Украины Мустафы Джемилева, задержанного сегодня в Кишиневском аэропорту, отпустили. Всем, кто содействовал, спасибо", – написал он.

Чубаров добавил, что причиной задержания было объявление РФ Эрола в "национальный розыск". "Правда, при чем здесь спецслужбы суверенной Молдовы, будем еще выяснять", — отметил он.

Глава Меджлиса поблагодарил Министерство иностранных дел Украины, посольство Украины в Молдове, украинских дипломатов в третьих странах и многих других причастных лиц, "имена которых объявлять не можем".

Ранее сообщалось, что помощник народного депутата Украины Мустафы Джемилева Эрол Велиев задержан в аэропорту Кишинева во время прохождения пограничного контроля.

Спецслужбы РФ готовят теракты на территории России.

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