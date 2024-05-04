Задержанного в Кишиневе помощника Джемилева отпустили – Чубаров

Рефат Чубаров отметил, что причиной задержания было объявление Россией Эрола Велиева в "национальный розыск".
Помощника народного депутата Украины Мустафы Джемилева Эрола Велиева, задержанного в аэропорту Кишинева, уже отпустили.
Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.
"Эрола Велиева, активиста крымскотатарского национального движения, помощника народного депутата Украины Мустафы Джемилева, задержанного сегодня в Кишиневском аэропорту, отпустили. Всем, кто содействовал, спасибо", – написал он.
Чубаров добавил, что причиной задержания было объявление РФ Эрола в "национальный розыск". "Правда, при чем здесь спецслужбы суверенной Молдовы, будем еще выяснять", — отметил он.
Глава Меджлиса поблагодарил Министерство иностранных дел Украины, посольство Украины в Молдове, украинских дипломатов в третьих странах и многих других причастных лиц, "имена которых объявлять не можем".
Ранее сообщалось, что помощник народного депутата Украины Мустафы Джемилева Эрол Велиев задержан в аэропорту Кишинева во время прохождения пограничного контроля.
Спецслужбы РФ готовят теракты на территории России.
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