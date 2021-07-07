Страны "Люблинского треугольника" поддержали членство Украины в ЕС и НАТО

Министры МИД стран Люблинского треугольника подписали ряд документов.

Главы МИД Украины, Литвы и Польше 7 июля подписали в Вильнюсе декларацию о совместном историческом наследии и общих ценностях. Министры иностранных дел стран "Люблинского треугольника" также приняли План совместных действий по противодействию дезинформации.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет "Правительственный портал".

По его словам, и Литва, и Польша в этой декларации подтверждают, что будут прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС, поддерживают Крымскую платформу, осуждают российскую агрессию против государства и деструктивные действия России в Черном море. Кроме того, высказывается поддержка Крымской платформе и подтверждается намерение сторон тесно сотрудничать для деоккупации незаконно аннексированного полуострова.

"Сегодня мы подписали и приняли важные документы Люблинского треугольника. Они отражают общее европейское прошлое, совместном противодействии современным вызовам и общее будущее Украины в ЕС и НАТО вместе с Польшей и Литвой. Люблинский треугольник укрепляется, наполняется практическими механизмами взаимодействия и приобретает новый вес. Фактически мы предлагаем альтернативу "Русскому миру" в нашем регионе", — заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Этой же декларации признается Конституция Филиппа Орлика как неотъемлемая часть общей культурно-правового наследия Украины, Литвы и Польши.

Также министры подписали дорожную карту развития "Люблинского треугольника" от разных вопросов от экономики к противодействию киберугрозам и борьбе с COVID-19.

"Три наши страны имеют уникальный опыт в противодействии российской дезинформации. Украина обладает бесценным опытом того, как работает российская дезинформация и как ей противодействовать. Три страны объединят усилия, не только, чтобы совместно бороться против дезинформацией, но и чтобы другие страны могли пользоваться нашим опытом", — добавил Кулеба в видеообращении на своем Facebook.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия шантажом и угрозами пытается заставить руководителей государств не участвовать в Крымской платформе, цель которой найти мирные пути для деоккупации незаконно оккупированного РФ полуострова.

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