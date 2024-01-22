Суд избрал меру пресечения сыну Гринкевича: все детали

Гринкевич-младший заверил, что не планировал и не планирует убегать из Украины.
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения сыну львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – Роману Гринкевичу.
Об этом передает ТСН из зала суда.
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил Гринкевича под стражу до 17 марта с возможностью залога в 500 млн. гривен.
Защита Романа Гринкевича заявила, что будет подавать апелляцию.
Сам Гринкевич-младший заверил, что не планировал и не планирует убегать из Украины, а будет "отстаивать свою честь и правоту".
Также он заявил, что не якобы не понимает содержание предъявленных обвинений.
"По поводу качества товаров — действительно очень смешно, поскольку я просто вижу, что следователи и прокуратура не в курсе, как принимаются товары Министерством обороны. Для того, чтобы сдать ту или иную единицу товара, предприятие утверждает рабочий образец по этой единице, который утверждают несколько профильных департаментов и управлений Министерства обороны. В этом привлечены около 15 представителей как Вооруженных сил, так и Министерства обороны и других профильных структур. И все, что кажется, кажется по четко утвержденному образцу", — сказал Роман Гринкевич, передает "Суспільне".
Кто такой Роман Гринкевич
Напомним, Роман Гринкевич – пятый подозреваемый в участии в преступной группировке и мошенничестве, совершенном в условиях военного положения в особо крупных размерах. Его отец — фигурант дела о поставках некачественной одежды для ВСУ на 1 млрд грн.
Сегодня, 22 января, Роман Гринкевич задержан в Одессе. По словам правоохранителей, он собирался убегать за границу.
Дело Гринкевичей
Львовского бизнесмена Игоря Гринкевича (отца Романа Гринкевича) задержали за попытку дать взятку в 500 тысяч долларов одному из руководителей ГБР. Он находится под стражей с конца декабря 2023 года.
Мы писали, сколько элитной недвижимости приобрела семья поставщиков за 2023 год и куда еще вкладывались деньги.
Гринкевичи могли "наварить" более миллиарда гривен на производстве одежды для военных.
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