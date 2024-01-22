Суд обрав запобіжний захід сину Гринкевича: всі деталі

Гринкевич-молодший запевнив, що не планував і не планує тікати з України.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід синові львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Роману Гринкевичу.

Про це передає ТСН із зали суду.

Суд задовольнив клопотання прокуратури та відправив Гринкевича під варту до 17 березня з можливістю застави в 500 млн гривень.

Захист Романа Гринкевича заявив, що буде подавати апеляцію.

Сам Гринкевич-молодший запевнив, що не планував і не планує тікати з України, а буде "відстоювати свою честь і правоту".

Також він заявив, що нібито не розуміє змісту висунутих звинувачень.

"З приводу якості товарів — насправді дуже смішно, оскільки я просто бачу, що слідчі і прокуратура не в курсі, як приймаються товари Міністерством оборони. Для того, щоб здати ту чи іншу одиницю товару, підприємство затверджує робочий зразок по цій одиниці, який затверджують кілька профільних департаментів і управлінь Міністерства оборони. В цьому залучені близько 15 представників як Збройних сил, так і Міністерства оборони та інших профільних структур. І все, що здається, здається по чітко затвердженому зразку", – сказав Роман Гринкевич, передає "Суспільне".

Хто такий Роман Гринкевич

Нагадаємо, Роман Гринкевич – п’ятий підозрюваний в участі у злочинному угрупованні та шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах. Його батько є фігурантом справи про поставки неякісного одягу для ЗСУ на 1 млрд грн.

Сьогодні, 22 січня, Романа Гринкевича затримали в Одесі. За словами правоохоронців, він збирався тікати за кордон.

Справа Гринкевичів

Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича (батька Романа Гринкевича) затримали за спробу дати хабар у 500 тисяч доларів одному із керівників ДБР. Він перебуває під вартою з кінця грудня 2023 року.

Ми писали, скільки елітної нерухомості придбала родина постачальників за 2023 рік та куди ще вкладалися кошти.

Гринкевичі могли "наварити" понад мільярд гривень на виробництві одягу для військових.

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