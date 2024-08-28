Нам нужно не только оружие: главное из обращения Зеленского

Россия продолжает бить ракетами и дронами по мирному населению Украины и гражданской инфраструктуре. Но этот террор никогда не должен стать новой якобы "нормальностью" для Европы. Поэтому партнерам Украины следует более активно – гораздо более активно – противодействовать российскому террору.

Об этом президент Украины сказал в вечернем обращении к украинцам в среду, 28 августа.

"Сегодня весь день продолжается ликвидация последствий российского удара по Кривому Рогу – и снова баллистика. Был удар управляемой авиабомбой по Купянску – просто по центру города. Люди были под завалами. Есть, к сожалению, погибшие. Мои соболезнования родным и близким", – сказал президент.

Он добавил, что Украина продолжает работать с западными партнерами по поставке необходимого вооружения для фронта. В то же время Владимир Зеленский подчеркнул, что нужно не только оружие и снаряды, но и "сила нашего единства с партнерами".

"Сила настоящего действенного единства – дальнобойного. Продолжаем настаивать на том, что решительность сейчас – снятие ограничений для Украины на дальнобойные удары – поможет нам как можно быстрее завершить войну справедливо для Украины и мира в целом. Защита жизни имеет значение везде одинаковое", – подчеркнул президент Украины.

Напомним, после удара россиян по Киевской ГЭС угрозы подтопления или прорыва дамбы нет. Сейчас станция работает в режиме, в котором может работать.

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