"Прилет" в Кривом Роге: есть пострадавшие, повреждено много домов

В городе развернут Штаб помощи людям из пострадавших домов.

В Кривом Роге российские войска нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры. В результате атаки известно о пяти пострадавших.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

После взрыва в Кривом Роге Вилкул заявил о ракетном поражении объекта гражданской инфраструктуры.

"Скорые забрали уже четырех человек в больницу. Работают все экстренные и коммунальные службы", — говорилось в сообщении чиновника.

Впоследствии он уточнил, что количество пострадавших увеличивалось до пяти. Также повреждено большое количество многоквартирных домов.

В то же время глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что пострадали четверо мужчин в возрасте 29, 41, 44 и 60 лет. У них осколочные ранения, ушибы, акубаротравмы. Все доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших и 54-летняя женщина. Она будет приходить в себя дома.

Днепропетровская областная прокуратура сообщила, что в Кривом Роге повреждено административное здание, два учебных заведения, автомобили. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Развернут городской Штаб помощи людям из пострадавших домов. Адрес штаба – улица Героев Подпольщиков 36а (СШ №17). Там жители поврежденных домов смогут получить помощь строительными материалами, пленкой ОСБ, гвоздями и прочим.

"Если нужно – помощь в расселении, медицинская и психологическая", – добавил Вилкул.

На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранители, фиксирующие очередное военное преступление РФ. Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Последствия ракетного удара по Кривому Рогу 28 августа/Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Напомним, в этот же день российские войска сбросили авиабомбу на село Измайловка Покровского района. Оккупанты попали в дом, под завалами которого погибла семья из четырех человек.

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