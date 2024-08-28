"Приліт" у Кривому Розі: є постраждалі, пошкоджені багато будинків

У місті розгорнуто Штаб допомоги людям з постраждалих будинків.

У Кривому Розі російські війська завдали ракетного удару по об'єкту цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки наразі відомо про п’ятьох постраждалих.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Після вибуху у Кривому Розі Вілкул заявив про ракетне ураження об'єкта цивільної інфраструктури.

"Швидкі забрали вже чотирьох людей до лікарні. Працюють усі екстрені та комунальні служби", – йшлося в дописі посадовця.

Згодом він уточнив, що кількість постраждалих збільшалася до п'яти. Також пошкоджені дуже багато багатоквартирних будинків.

Водночас голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що постраждали четверо чоловіків віком 29, 41, 44 та 60 років. У них осколкові поранення, забої, акубаротравми. Всі доправлені до лікарні в стані середньої важкості. Серед потерпілих і 54-річна жінка. Вона оговтуватиметься вдома.

Дніпропетровська обласна прокуратура повідомила, що у Кривому Розі пошкоджено адміністративну будівлю, два заклади освіти, автомобілі. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

Розгорнуто міський Штаб допомоги людям з постраждалих будинків. Адреса штабу – вулиця Героїв Підпільників 36а (СШ №17). Там мешканці пошкоджених будинків зможуть отримати допомога будівельними матеріалами, плівкою ОСБ, цвяхами та іншим.

"Якщо потрібно – допомога у розселенні, медична та психологічна", – додав Вілкул.

На місці події працюють екстрені служби та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин РФ. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу 28 серпня / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Нагадаємо, цього ж дня російські війська скинули авіабомбу на село Ізмайлівка Покровського району. Окупанти влучили у будинок, під завалами якого загинула родина з чотирьох людей.

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