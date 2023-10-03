У "Дие" появилась новая услуга: о чем идет речь

У "Дие" появилась услуга подачи заявления на возмещение вкладов, которые хранились в обанкротившихся банках. Ее запустили Минцифры и Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом сообщает Укринформ.

Как воспользоваться услугой

Как рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, для вкладчиков 34 обанкротившихся банков вводится услуга "Возвращение вкладов".

"Отныне, чтобы получить средства, не нужно ходить в банки и стоять в очередях. Достаточно сделать несколько кликов в "Дие". Это важный инструмент поддержки большого количества людей, ведь речь идет о 1,4 млн счетов, открытых в обанкротившихся банках", – считает Федоров.

Новой услугой могут воспользоваться все граждане Украины, являющиеся вкладчиками. Место их пребывания не важно. Все можно сделать в приложении "Дия":

перейти на вкладку "Возвращение вкладов";

избрать из перечня банк, в котором был открыт счет;

указать карту "еПоддержка", на которую впоследствии поступят средства.

Следует отметить, что в случае хранения средств сразу в нескольких банках заявления на возмещение подают отдельно.

Если клиент обанкротившегося банка не имеет карты "еПоддержка", ее также можно оформить в приложении, выбрав для открытия счета один из банков-партнеров Фонда гарантирования: ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ, Universal Bank/monobank или Идея Банк.

По словам директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светланы Рекрут, вся верификация данных заявителя происходит онлайн по базам данных Фонда.

Когда вкладчик подает заявку, то быстро в онлайн-режиме идет верификация. Вся информация есть в базах данных Фонда: действительно ли этот вкладчик существует в реестрах, действительно ли у него есть эти счета. То есть мы верифицируем сумму, а дальше уже с помощью возможности "Дии" верифицируют личность заявителя – его паспортные данные, идентификационный код", – детализировала Рекрут.

Она подчеркнула, что Фонд не ожидает никаких мошенничеств и злоупотреблений возможностями нового сервиса.

Ранее у "Действия" появилась важная услуга для людей, лишившихся жилья. Так, в приложение добавили жилищные сертификаты на выплаты за разрушенное имущество. С его помощью человек может узнать сумму компенсации и приступить к поиску нового жилья.

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