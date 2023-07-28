Мекка для БПЛА: в Кабмине рассказали о масштабах производства беспилотников

В Украине сейчас самый высокий в мире уровень производства летальных, наземных и плавательных дронов.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в эфире телемарафона.

"Сегодня уже более 40 компаний участвуют в поставках, более 100 компаний производят что-то, что летает, ездит по земле и плавает по воде. В этом плане Украина точно станет Меккой для людей, которые хотят разобраться в специфике БПЛА. Такого уровня производства летальных, наземных и плавательных дронов, как в Украине, нет ни в одной стране мира. Применение их в войне у нас наиболее продвинутое. А оно потом дальше будет развиваться и на агро, и на другие секторы нашей жизни... Сегодня мы видим, что это новый сектор экономики", - сказал Александр Камышин.

Напомним, ранее министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что в Украине уже началось строительство завода по производству беспилотников Bayraktar.

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