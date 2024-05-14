У Зеленского предложили дату, когда НАТО должна принять Украину

На саммите НАТО, который состоится в июле в Вашингтоне, НАТО должна предоставить Украине приглашение начать переговоры о вступлении и пригласить Совет Украина-НАТО определить конкретные условия членства.

Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте президента Украины.

"Надежная перспектива членства в НАТО — способ убедить Россию, что она не выиграет от ведения войны. Приглашение Украины сейчас начать переговоры о вступлении — это способ дать четкий сигнал России о необходимости прекратить войну и дать Украине шанс на справедливый мир", — отмечается в отчете .

В частности, международная рабочая группа отмечает необходимость объединения сети двусторонних соглашений по безопасности между Украиной и ее партнерами в рамках международного договора (компакта).

"Его цель — развитие Вооруженных Сил Украины, чтобы они могли до конца десятилетия достичь размера и структуры, достаточно прочной для защиты от возможного нападения России в будущем и усиления коллективной обороны НАТО", — говорится в сообщении.

Для этого члены Альянса обязались тратить 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине, а также разблокировать замороженные российские активы на 300 миллиардов долларов и использовать их для поддержки Украины.

" Сильные и четкие решения на саммите НАТО в июле будут чрезвычайно важными для будущего справедливого мира в Украине и всем евроатлантическом регионе. Они также станут хорошей мотивацией и мощной поддержкой для украинских военных и всех наших граждан", — говорится в сообщении.

Секретарь НАО Андерс Фог Расмуссен уверен, что для победы Украины и установления устойчивого мира необходимы решительные действия со стороны НАТО.

" Лидеры Альянса должны четко заявить, что наша поддержка безопасности и суверенитета Украины необратима. В этом отчете изложены четкие меры по достижению этой цели путем усиления экономической и военной поддержки для сдерживания и прекращения войны Путина ", — добавил он.

Отметим, что на территории Украины уже присутствует определенный контингент представителей Североатлантического альянса. Речь идет об инструкторах и наблюдателях.

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