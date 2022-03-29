"Учимся украинским вместе": в Ужгороде открыли курсы родного языка

Стать слушателем могут как дети, так и взрослые.

В Ужгороде стартует образовательный проект по изучению украинского для тех, кто хочет усовершенствовать свои навыки по знанию родного языка или изучить его.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Учиться или общаться на украинском могут дети от 5 лет, а также взрослые.

Образовательный проект предусматривает офлайн-обучение в тех учебных заведениях Ужгорода, где временно проживают вынужденные переселенцы. Занятия стартуют с 1 апреля. Кроме того, есть возможность учиться онлайн.

Проводят занятия специалисты Центра профессионального развития педагогических работников и учителя-волонтеры. Зарегистрироваться можно по ссылке – заполнив форму

Инициаторами проекта стали Центр профессионального развития педагогических работников Ужгородского городского совета, а также городское управление образования.

Как сообщалось, в Ивано-Франковске ввели курсы украинского языка для тех, "кто не умеет, никогда не пробовал или сомневался в своем украинском".

Тем временем во Львовской области внутренне перемещенных лиц из других регионов приглашают в разговорный клуб "Говорим по-украински".