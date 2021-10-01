Ударил ножом в живот: в Умани 17-летний сын едва не убил отца

Пострадавшего прооперировали, а его сыну грозит тюрьма.
В четверг, 30 сентября, в Умани 17-летний парень ударил ножом отца. Случай произошел на улице Выговского.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасской области.
"Отец с сыном распивали алкоголь, а потом начали ссориться и драться. Парень ударил 43-летнего мужчину ножом в живот", — говорится в сообщении.
Пострадавшего прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Полицейские открыли уголовное производство. Предварительно действия 17-летнего парня квалифицировали по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. За содеянное парню грозит наказание — лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
Напомним, на Прикарпатье мужчина убил бывшую жену и покончил с собой.