Вдарив ножем у живіт: в Умані 17-річний син ледь не вбив батька

Вдарив ножем у живіт: в Умані 17-річний син ледь не вбив батька

Потерпілого прооперували, а його сину загрожує тюрма.

У четвер, 30 вересня, в Умані 17-річний хлопець вдарив ножем батька. Випадок стався на вулиці Виговського.

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Про це повідомила пресслужба поліції Черкаської області.

"Батько із сином розпивали алкоголь, а потім почали сваритися і битися. Хлопець вдарив 43-річного чоловіка ножем у живіт", — йдеться у повідомленні.

Потерпілого прооперували, зараз його життю нічого не загрожує.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження. Попередньо дії 17-річного хлопця кваліфікували за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За скоєне молодику загрожує покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, на Прикарпатті чоловік вбив колишню дружину і скоїв самогубство.

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