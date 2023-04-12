Уклонист из Харькова вместе с женой и младенцем пытались бежать в Словакию

На окраине Ужгорода пограничники обнаружили мужчину с женой, которые пытались преодолеть заградительный забор, чтобы скрыться за границу. С ними тоже была их трехмесячная дочь.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Документы с собой имела только женщина. Она предоставила правоохранителям паспорт гражданина Украины, а также свидетельство о рождении ребенка. Мужчина представился гражданином Украины и предоставил справку из ГУНП во Львовской области, заявив, что паспорт потерял

Оказалось, что нарушители границы прибыли в Закарпатье поездом из Харькова, где проживали. Далее они планировали добраться до Германии, где надеялись на лучшие условия жизни. Маршрут составили по онлайн-картам. Для пересечения границы выбрали равнинный участок, чтобы его могли преодолеть мама с младенцем.

Теперь лиц поместили в спецпомещение отдела пограничной службы, женщине с ребенком выделили отдельную комнату.

По словам пограничников, лица мужчины задержанных будут привлечены к административной ответственности по ст. "незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Как уклонисты пытаются бежать за границу

В ГПСУ периодически отчитываются, как некоторые военнообязанные украинцы незаконно пытаются пересечь границу и бежать в другие государства.

На Закарпатье уклонисты очень часто пытаются вплавь переправиться через Тису, которая местами служит границей с Румынией и Венгрией. В течение года было зафиксировано 15 случаев гибели мужчин при попытках преодоления речного участка границы.

На прошлой неделе на Закарпатье уклонявшиеся бежали за границу в карете "скорой".

Также сообщалось, что в Польше задержали 20-летнего уклониста из Украины, который незаконно попал в это государство, переплыв реку. Теперь его депортируют назад.

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