Украина будет выпускать собственную вакцину против гриппа: когда появится препарат

По словам Кузина, это освободит страну от необходимости искать вакцину на рынках Европы.
В следующем году в Украине появится собственная вакцина. Это будет вакцина против гриппа.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщает в понедельник, 13 сентября, пресс-служба Министерства здравоохранения.
Отмечается, что ее появление запланировано на первое полугодие 2022 года.
"Украинские фармацевтические производители проводят переговоры по локализации производства вакцины от гриппа на территории Украины. Это будет трех- или четырехвалентная вакцина в монодозных шприцах", — рассказал Кузин.
По словам главного санврача, это будет продукция "in bulk" (то есть в Украине будут осуществлять фасовку действующего вещества, упаковку и маркировку).
"Но в то же время мы будем иметь своего отечественного производителя, который сможет обеспечить страну необходимым количеством вакцин. И мы не будем вынуждены искать ее на рынках Европы", — резюмировал он.
Напомним:
- Осенне-зимний сезон гриппа может быть плохим. Поскольку COVID-19 все еще усложняет ситуацию, эксперты говорят, что прививка от гриппа может спасти от тяжелой болезни в этом сезоне.
- В Украине в этом году во время эпидемического сезона гриппа ожидается распространение штаммов B/Washington, H1N1 и H3N2. Но новый эпидсезон гриппа не будет отличаться появлением новых штаммов или прогнозами относительно более тяжелого течения болезни.