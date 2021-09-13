Украина будет выпускать собственную вакцину против гриппа: когда появится препарат

Украина будет выпускать собственную вакцину против гриппа: когда появится препарат

По словам Кузина, это освободит страну от необходимости искать вакцину на рынках Европы.

В следующем году в Украине появится собственная вакцина. Это будет вакцина против гриппа.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщает в понедельник, 13 сентября, пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Отмечается, что ее появление запланировано на первое полугодие 2022 года.

"Украинские фармацевтические производители проводят переговоры по локализации производства вакцины от гриппа на территории Украины. Это будет трех- или четырехвалентная вакцина в монодозных шприцах", — рассказал Кузин.

По словам главного санврача, это будет продукция "in bulk" (то есть в Украине будут осуществлять фасовку действующего вещества, упаковку и маркировку).

"Но в то же время мы будем иметь своего отечественного производителя, который сможет обеспечить страну необходимым количеством вакцин. И мы не будем вынуждены искать ее на рынках Европы", — резюмировал он.

Напомним:

Осенне-зимний сезон гриппа может быть плохим. Поскольку COVID-19 все еще усложняет ситуацию, эксперты говорят, что прививка от гриппа может спасти от тяжелой болезни в этом сезоне.

Поскольку COVID-19 все еще усложняет ситуацию, эксперты говорят, что прививка от гриппа может спасти от тяжелой болезни в этом сезоне. В Украине в этом году во время эпидемического сезона гриппа ожидается распространение штаммов B/Washington, H1N1 и H3N2. Но новый эпидсезон гриппа не будет отличаться появлением новых штаммов или прогнозами относительно более тяжелого течения болезни.

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