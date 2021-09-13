Україна випускатиме власну вакцину проти грипу: коли з'явиться препарат

Україна випускатиме власну вакцину проти грипу: коли з'явиться препарат

За словами Кузіна, це звільнить країну від необхідності шукати вакцину на ринках Європи.

У наступному році в Україні з'явиться власна вакцина. Це буде вакцина проти грипу.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, повідомляє в понеділок, 13 вересня, пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Зазначається, що її поява запланована на перше півріччя 2022 року.

"Українські фармацевтичні виробники проводять перемовини щодо локалізації виробництва вакцини від грипу на території України. Це буде трьох- або чотирьохвалентна вакцина в монодозних шприцах", - розповів Кузін.

За словами головного санлікаря, це буде продукція "in bulk" (тобто в Україні здійснюватимуть фасування діючої речовини, пакування та маркування).

"Але водночас ми матимемо свого вітчизняного виробника, який зможе забезпечити країну необхідною кількістю вакцин. І ми не будемо змушені шукати її на ринках Європи", - резюмував він.

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Оскільки COVID-19 все ще ускладнює ситуацію, експерти кажуть, що щеплення від грипу може врятувати від тяжкої хвороби цього сезону. В Україні цьогоріч під час епідемічного сезону грипу очікується поширення штамів B/Washington, H1N1 та H3N2. Але новий епідсезон грипу не відрізнятиметься появою нових штамів або прогнозами щодо більш тяжкого перебігу хвороби.

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