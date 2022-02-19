Украина ограничила ввоз мяса птицы из США: названа причина

Запрет распространяется на ввоз инкубационных яиц, птиц, продуктов из нее.

Согласно сообщению Госпотребслужбы Украины начало действовать ограничение на ввоз грузов из Соединенных Штатов Америки из-за высокопатогенного гриппа птицы. Согласно официальной информации Всемирной организации здравоохранения животных, его случаи зарегистрированы на территории штата Индиана.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Запрет распространяется на ввоз инкубационных яиц, птиц, продуктов из нее (за исключением продуктов, прошедших обработку методом, гарантирующим уничтожение возбудителя указанного заболевания), пищевых продуктов животного происхождения, кормов, а также побочных продуктов животного происхождения.

Напомним, что птичий грипп – массовое заболевание диких птиц и домашней птицы, вызванное вирусом, который может передаваться от больной птицы человеку. Болезнь имеет серьезные последствия для общества по всему миру и является частью программ мониторинга ВОЗ.

Вирус птичьего гриппа относится к обширной группе различных вирусов гриппа типа А, которые могут инфицировать людей, птиц (индеек, кур, уток) и животных (свиней, лошадей, хорьков, тюленей и китов).

Если птичий вирус и вирус обычного человеческого гриппа одновременно попадает в организм человека, то появляется новый штамм, который приобретает свойства приводить к тяжелому течению заболевания и легко передаваться от человека к человеку, что может вызвать пандемию гриппа.

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